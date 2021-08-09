Kars Valiliği’nden aşı çağrısı

Kars’ta Korona virüs (Covid19) ile mücadele için vatandaşlardan aşılarını vurdurmaları istendi.

Turuncu kategoride bulunan Kars’ın mavi kategoride yer alması için İl Sağlık Müdürlüğü’nce kent genelinde bir çok noktada aşı merkezi oluşturuldu. Sağlık Müdürlüğü’nce oluşturulan aşı merkezlerinde vatandaşlar aşılarını randevu almaksızın yaptırıyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız, aşılamada hedefimiz ‘mavi’ kategori. Covid19 aşınızı tüm hastanelerimizde, tüm Aile Sağlığı Merkezlerimizde ve Mobil Aşı noktalarımızda randevusuz olarak yaptırabilirsiniz” denildi.

Öte yandan Kars’ta nüfusun yüzde 60’ı aşı olurken, hedef nüfusun tamamının aşı olması için sağlık ekipleri, köy, ilçe ve yaylarda yaya ekipler olarak vatandaşların ayaklarına kadar giderek aşılarını yapıyor.

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