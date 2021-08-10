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271 yıllık tabyanın betonlarını kestiler Karadağ Tabya’nın son durumu içler acısı Demir aksamlarını almak için tabyanın pencere betonlarını blok blok kesmişler

İHA

271 yıllık tabyanın betonlarını kestiler Karadağ Tabya’nın son durumu içler acısı Demir aksamlarını almak için tabyanın pencere betonlarını blok blok kesmişler

OsmanlıRus Savaşı başta olmak üzere çok sayıda savaşta yıkılmayan, halk arasında 'borazanlı tabya' olarak bilinen 271 yıllık Karadağ Tabya'nın betonları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.
Üzerindeki dinleme borusuyla düşmanları püskürten tabya Kars'ın savunmasında kullanıldı. Onlarca savaşta yıkılmayıp ayakta kalan tabyanın demir aksamlarını çıkarmak için pencere bloklarının betonlarının kesildiği görüldü. Tabyanın blokları adeta birbirinden ayrılmış vaziyette duruyor.
Kars'ın en yüksek yerinde yapılan ve Kars Kalesi'nin kuş bakışı görüldüğü tabyanın her tarafı yıkılmış, hemen hemen içerisinde kırılmamış beton aksamı kalmamış durumda. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı, adeta kaderine terk ettiği Karadağ Tabya için önlem alınmadığı takdirde betonları kesilen ön duvarları tamamen yıkılacak.

“Buradaki tahribat en üst safhaya gelmiş”
Tabyanın gözler önünde yok olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Burası Karadağ Tabya, ‘Borazanlı Tabya’ buradaki tahribat en üst safhaya gelmiş. Betonları bilinçli olarak kesmişler. Komple burayı uçuracaklar. Burası definecilerin yeri olmuş. Şurayı komple uçuracaklar, bilinçli şekilde burayı kesmişler. Kesip duvarı yıkacaklar. Biran önce buraya el atılması lazım, çözüm bulunması lazım” dedi.

“Burada bir tarih yok ediliyor”
Tabyanın betonlarının kesildiğini ifade eden vatandaşlar, “Arkamda korkunç bir manzara var. Yüzyıllarca savaşlara direnen Kars’ın savunmasında en etken rollerden birisini oynayan Karadağ Tabya yani Borazanlı Tabya arkamda gördüğünüz pencerelerin demirlerini çıkarmak için resmen betonlarını kesmişler. Kısa sürede bunları koparacaklar. Burada bir tarih yok edilmek üzere, yetkililerin bir an önce buna çözüm bulması gerekiyor” diye konuştular.
Kars Kalesi ile bütünleşen tabya, adeta can çekişiyor. Herhangi bir önlemin alınmadığı tabya adeta zamana direniyor. Kars’ta bulunan 46 tabya içerisinde en önemlisi olan Karadağ Tabya'nın üzerindeki dinleme borazanlarından biri de sökülerek götürüldü. Atatürk Mahallesi'nin üst kısmında bulunan birçok tabyadan biri olan Karadağ Tabya, her geçen gün biraz daha yok oluyor. Hayvan barınağı olarak çobanlar tarafından kullanılan 271 yıllık tabya, kurtarılmayı bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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