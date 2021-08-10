Kars´ta PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP'li yeni ve eski yöneticiler dahil 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis, terör örgütü PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde Kars merkez ve Susuz ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; aralarında HDP Susuz İlçe Başkanı M.K., HDP eski meclis üyeleri Ş.İ., A.Ç., İ.T. ve HDP il eski yöneticisi G.Ç. 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman, kitap ve dijital materyallere de el koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-08-10 10:33:28
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