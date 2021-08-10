Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kars’ta PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP ilçe başkanı ve eski meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda Kars il merkezi ve Susuz ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Susuz İlçe Başkanı M.K.’nın da aralarında bulunduğu HDP eski il, ilçe ve belde belediye meclis üyeleri Ş.İ., İ.T., A.Ç, ve G.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada örgütsel doküman, dijital materyaller ve kitap ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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