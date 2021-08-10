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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya köyünde sağanak yağmur sonrası oğluna bakmak için dere kenarına giden Meryem Nazik, sel sularına kapılarak derede kayboldu. Durumu gören köylüler FAD ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sonucu 30 yaşındaki genç kadının cesedi, kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıktaki Akçay köyünden geçen dere yatağında bulundu.
Genç kadının cenazesi öğle namazını müteakip Kağızman Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kümbet Mezarlığı'na defnedildi.

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