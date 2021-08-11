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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Mahallesi sıcak asfalt yola kavuştu

İHA

Atatürk Mahallesi sıcak asfalt yola kavuştu

Kars’ta belediye bir taraftan yol söküm çalışması yaparken, diğer taraftan da tek tek caddeleri sıcak asfalt yapıyor.
Merkez Atatürk Mahallesi’nde başlatılan yol çalışmaları tamamlandı. Belediye ekiplerince önce alt yapı sorunları giderilen Atatürk Mahallesi’ni baştan aşağı sıcak asfalt yaparak vatandaşların hizmetine açtı. Uzun zamandan sonra sıcak asfalt yola kavuşan mahalle sakinleri, yol yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiler.
“Kayyum belediyesiyle mahallemize hizmet geldi”
Kayyum belediyesi ile hizmet gördüklerini ifade eden mahalle sakinleri, “Allah razı olsun, hiçbir dönem bizim mahallenin sorunları çözülmedi. Her dönem belediyeye yolumuz yok diye müracaat ettik. Hepsinde tamam denildi. Yollarımız yapılmadı. Allah devletimize zeval vermesin, kayyum atandı biz hizmet gördük. Kayyum belediyesi olmasıydı mahallemizin yollarının yapılması mümkün değildi” dediler.
Kars’ın en köklü mahallelerinden birisi olan Atatürk Mahallesi’nde 30 yıl sonra hizmet aldıklarını belirten mahalle sakinleri, “Bizler yollarımızın yapılacağını aklımızdan geçirmiyorduk. Çünkü her defasında müracaat ettik, boşta kaldı, mahallemize kimse çivi çakmadı. Son olarak Vali Belediye başkanı olarak atandı. ‘Devletin valisi gidip sorunlarımızı anlatalım’ dedik. Belediye yetkililerine sorunumuzu anlattık, 15 gün içerisinde mahallemiz inşaat alnına döndü. Valimiz sağ olsun bizlerin isteğini geri çevirmedi. Yollarımızı yaptırarak bizleri rahata kavuşturdu. Yollarımızın yapımında emeği geçen başta valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.
Atatürk Mahallesi’nin yollarını sıcak asfalt yaparak hizmete açan belediye, hemen aşağıda Bayrampaşa Mahallesi TOKİ Lojmanları yolunda yol çalışması başlattı. Belediye ekipleri TOKİ Lojmanları yolunu da kısa sürede bitirerek kenttin diğer cadde ve sokaklarında sıcak asfalt ve kaldırım çalışması yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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