Kars’ta korkutan hortum

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kars’ta meydana gelen hortum korkuttu. O anlar köylüler tarafından anbean telefonla kaydedildi.

Kars merkez Halefoğlu köyünde öğle saatlerinde rüzgarla birlikte oluşan hortum köylüler arasında kısa süre korkulu anlar yaşattı. Hortumun oluşumu cep telefonuyla kaydedilirken, köyde birçok evin çatılarının zarar gördüğü öğrenildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde hortumun oluşu ve köylülerin konuşmaları yer alıyor.

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