Kars’ta hortum çatıları uçurdu

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Kars’ta öğle saatlerinde çıkan hortum, evlerin çatılarını uçurdu.

Kars merkez Halefoğlu köyünde çıkan hortum evlerin çatılarını metrelerce uzağa attı. Hortumdan 15 ev hasar görürken, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. TEDAŞ elektrik ekiplerinin köy içerisinde kopan enerji hatlarının onarımını yaparken, vatandaşlar uçan çatılarını topladı.

Hortumun saat 12.00 sıralarında meydana geldiğini ifade eden Kenan Kençtemur, “Saat 12.00’de oldu. Allah’tan köyün içinde olmadı olsaydı daha büyük bir felaket olurdu. Arazide yarım saatten fazla hortum dönmeye başladı. 10 eve zarar verdi, köyün çıkışındaki evlere, büyük bir felaket köyün içinde olsaydı felaket olurdu” dedi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı köyde hortumdan zarar gören evlerinin zarar tespiti yapılacağı öğrenildi.

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