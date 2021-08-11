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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış’ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu

İHA

Sarıkamış’ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Kars’ta bir otomobilin çarptığı boz ayı telef oldu.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Karayolları Şubesi önünde yiyecek arayan boz ayıya otomobil çarptı. Kazada boz ayı telef olurken, otomobilde maddi hasar meydan geldi. Olay yerine polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın meydana geldiği alana güvenlik şeridi çekti.
Eve giderken kazayı gördüğünü ifade eden Deniz Demir isimli vatandaş, “Şehir merkezinden eve doğru giderken yolda bir aracın ayıya çarptığını gördüm. Canlıydı, canlıyken müdahale edilmedi. Milli Parkları aradık. Ekipler çok hızlı bir şekilde geldi. Onlar gelene kadar ayı ölmüştü ama yoldan kaldırdılar” dedi.
Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından telef olan ayıyı kaza yerinden kaldırdı. Öte yandan aracın çarparak telef ettiği ayının 250 kilo ağırlığında olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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