Kars’ta vatandaşlardan aşıya yoğun ilgi

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Kars’ta vatandaşlar aşı vurdurmak için adeta birbiriyle yarıştı. Sağlık Müdürlüğü’nce kurulan aşı çadırı önüne gelen vatandaşlar Covid19 aşılarını yaptırdı.

Kars Valisi Türker Öksüz’ün sosyal medya üzerinden vatandaşları aşıya davet etmesi, kentte yoğun ilgi gördü. Merkez Bakırcılar Caddesi üzerinde kurulan aşı çadırına gelen vatandaşlar aşılarını yaptırarak salgınla mücadeleye katkı da buundular.

Aşı vurulmada fayda olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Aşı güzel, aşı olmakta fayda var. Herkes bence aşı olmalı, randevu almadan geldim aşı oldum” dediler.

Türkiye ortalamasına göre Kars’ta yüzde 60 oranında aşı yapılırken turuncu kategoride seyreden aşılama çalışmalarında hedef mavi kategoriye geçmek.

Kentte kurulan aşı çadırları ve aşı merkezlerinde vatandaşlar randevu almadan gelerek aşılarını yaptırabiliyor. Sabah erken saatlerde aşı çadırları önlerine gelen vatandaşlar aşılarını yaptırdıktan sonra evlerinin yolunu tutuyor.

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