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Kars’ta yol ve alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor Vali Öksüz, milletvekilleri Arslan ve Kılıç kentte yürütülen çalışmaları yerinde gördü

İHA

Kars’ta yol ve alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor Vali Öksüz, milletvekilleri Arslan ve Kılıç kentte yürütülen çalışmaları yerinde gördü

Kars’ta yol ve alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yıllarca ihmal edilen Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi alt yapı ve yol çalışmalarında sona gelindi.
Kars’ta Belediye Başkanlığı’nca kent genelinde yürütülen alt yapı, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, kaldırım, kilit parke taş yol ve asfalt çalışmalarını Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti milletvekilleri 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın yerinde görerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Hem Küçük Sanayi Sitesi hem de Organize Sanayi Bölgesi’nin ciddi sıkıntıları ve sorunları vardı. Tabi yol medeniyet, yolunuz güzelse insanlar gelir, yoksa burada yalnız başınıza kalırsınız. Dolayısıyla buranın sıkıntısını yıllardır hepimiz biliyorduk. Ama peyder pey imkan oluşturabildik. Şimdi toplam da 10.8 kilometrelik yolu bütün OSB’nin etrafını kuşatacak şekilde Küçük Sanayi Sitesi’nin içerisini alt yapılarıyla beraber, akıntılarıyla beraber, elektriğin yer altına alınmasıyla beraber şehre ve insana yakışır bir şekilde yapıyoruz. Yüklenici firma ile konuştuk, 2 ay içerisinde en geç, Kars’ın da mevsimi bu kadar, hem OSB esnafının, hem sıkıntısını bitirmiş olacağız” dedi.
Daha sonra söz alan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Organize Sanayi Bölgemizin alt yapı yatırımları çok büyük önem taşıyordu. Burada Organize Sanayi olarak 68 tane fabrikamız şuanda üretimde, inşaat hainde olan 20 tane tesisimiz var. Kars’ta organize sanayimiz, sanayileşmemiz hız kanamış durumda, dolayısıyla buradaki sanayicilerimiz daha iyi alt yapı hizmeti sunmamız lazımdı. Çünkü bölge artık bir cazibe merkezi, Kars bir cazibe merkezi, sanayi açısından da inşallah bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla alt yapımızın da buna uygun olarak tamamlanması gerekiyordu. Biz gerek içme suyu hatlarını, yağmur suyu hatlarını, doğalgazı hepsini tamamladık. Yollar kalmıştı, yaklaşık 10 kilometrelik bir yol var burada, şuanda yapımı devam eden, inşaat halinde olan tabi milletvekillerimiz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çok büyük katkıları oldu. Hergün bu işi milletvekillerimizle birlikte takip ettik. Yıllardır kalmış sorunu bu vesileyle giderilmiş oluyor” diye konuştu.
Son olarak söz alan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Zira bu işle ilgili süreç birkaç ay değil, birkaç yıla dayanıyor. Elbette ki hem sanayi esnafımızın, hem küçük sanayi esnafımızın alt yapı ihtiyacını giderelim diye ciddi bir gayretimiz vardı. Tabi bununla ilgili Ankara’dan kaynak oluşturma ayağı en önemli kısmı, bugün mutlulukla görüyoruz ki, oluşturulan kaynak çerçevesinde inşaata başlanmış durumda bu bizim mutluluğumuz. İkinci kısmı ise belediyenin yapması gereken işlerdi, ne yazık ki o konuda istediğimiz hızda, istediğimiz mesafeleri alamadık. Sağ olsun valimiz özellikle belediye başkanlığı sorumluluğunu da aldıktan sonra hem valilik sorumluluğu, hem belediye başkan vekilliği sorumluluğu ile birlikte buradaki işlerin biran evvel bitirilmesi konusunda ciddi bir gayret ortaya koydular. Nitekim doğalgazın halledilmiş olması, içme suyunun halledilmiş olması, alt yapının halledilerek artık asfalt yapılabilir hale gelmiş olması çok önemliydi. Buna ilişkin memnuniyetimizi ifade ederek şuan devam eden yolların yapılması, kaldırımların yapılması drenajların yapılması kısmında da memnuniyetle gördük ki iş istediğimiz hızda ilerliyor. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Vali Türker Öksüz, Milletvekilleri Arslan ve Kılıç ile beraberindekiler daha sonra Halitpaşa Caddesi, İstasyon Caddesi ve Atatürk Mahallesi’nde yürütülen yol ve kaldırım çalışmalarında bir takım incelemelerde bulundular. Yürütülen çalışmaların kısa sürede bitirilmesini istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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