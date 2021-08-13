Kars’ta sağlık çalışanı Covid-19’dan hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ta bir sağlık çalışanı korona virüsten (Covid19) hayatını kaybetti. Sağlık çalışanının hayatını kaybetmesi kentte vatandaşları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid19 salgını ile mücadelede özveriyle görev yapan bir sağlık çalışanımızı maalesef Kovid19 hastalığından kaybettik. Akyaka Devlet Hastanesi personelimiz Selda Yardımcı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.