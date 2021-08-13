Kars’ta sağlık çalışanı Covid-19’dan hayatını kaybetti

Kars’ta bir sağlık çalışanı korona virüsten (Covid19) hayatını kaybetti. Sağlık çalışanının hayatını kaybetmesi kentte vatandaşları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid19 salgını ile mücadelede özveriyle görev yapan bir sağlık çalışanımızı maalesef Kovid19 hastalığından kaybettik. Akyaka Devlet Hastanesi personelimiz Selda Yardımcı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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