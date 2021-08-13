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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağızman’a iki yeni yatırım

İHA

Kağızman’a iki yeni yatırım

Kağızman’da yapımına yeni başlanan donanımlı kütüphane ve yapımı tamamlanmak üzere olan Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezi inşaatlarını inceleyen 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan projeler hakkında bilgi aldı.
İhalesi yapılarak yapımına başlanan ilçe halk kütüphanesi ve yapımı tamamlanmak üzere olan oldukça modern bir yapıya sahip Aile sağlığı merkezi ve Toplum sağlığı merkezi çalışmalarını yerinde gezerek bilgi alan 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan proje mühendisleri ve ilgili kurum müdürlerine Projelerin biran önce tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması konusunda talimat verdi.
Arslan, “Hamd olsun Kars genelinde hangi projenin temelini attıysak bugün yapımını görmek bitirmek bizlere nasip oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımıza neyi söz verdiysek hangi projeyi tamam dediysek bugün yarım bırakmadık tamamladık tamamlıyoruz” dedi.
Kağızman sosyal hizmet merkezi müdürlüğünü ziyaret eden 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve beraberindeki heyet özelikle pandemi döneminde yapılan yardımlar ve destekler ile alakalı İlçe Sosyal Hizmet Müdürü Bahri Aydın’dan bilgi aldı. Pandemi süresince özelikle son 2 yılda yüzlerce ihtiyaç sahibi, evde bakım, doğum yardımları adı altında yaklaşık 15 milyon yardım yapıldığını belirten Ahmet Arslan, “Bir ilçede bile bu rakamlarda yardım dağıtılması üstelik sadece bir kurumun yapması gerçekten büyük hizmet. AK Parti hükümetleri öncesi bu rakamlarda yardım mümkün değildi şimdi hamdolsun halkımızın ihtiyacı ne ise devletimiz her şekilde yanında oluyor bununda zaten vatandaş farkında” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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