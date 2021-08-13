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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Öksüz: “Bütün kurumlar Kars Kent Projesi’ne destek vermeli”

İHA

Vali Öksüz: “Bütün kurumlar Kars Kent Projesi’ne destek vermeli”

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Türker Öksüz, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Tarihi Kimliğiyle Kars Kent Projesi’nin bitirilmesi için bütün kurumların destek vermesi gerektiğini belirtti.
SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında “Tarihi Kimliğiyle Kars Kent Projesi” için düzenlenen 1.Yönlendirme Komitesi Toplantısı’na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Abdülkadir Güventürk, SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, SERKA Yönetim Kurulu Üyesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Kültür ve Turizm Altyapı Birliği (KARTAB) temsilcileri, SERKA uzmanları, projenin paydaş ve koordinasyon birimi temsilcileri katıldı.
Proje kapsamında devam eden faaliyetlerin ve yapılacak işlerin görüşülmesi amacıyla düzenlenen 1.Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nda konuşan Vali Öksüz, projenin Kars için çok önemli olduğunu ve herkesin de bunun bilincinde olduğunu belirterek, “Biz Kars’ın kültür ve turizm şehri olmasını istiyoruz ama aynı zamanda tarihi yapısına, dokusuna, kimliğine sadık kalınmasını istiyoruz. Bu çok önemlidir” dedi.
Valilik olarak projeyi sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Vali Öksüz, bütün kurumların projeye destek vermeleri gerektiğine vurgu yaptı.
Öksüz, “Bütün kurumlar Tarihi Kimliğiyle Kars Kent Projesi’ne destek vermeli. Bu konuda hızlıca sorunları çözmemiz lazım. Uygulamada bazı problemler çıkabilir ama bütün kurumlar olarak işbirliği içinde, koordinasyon içinde çalışırsak bunları aşarız. Biz Valilik ve Belediye Başkanlığı görevini üstlenen biri olarak söylüyorum, bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Biz öngörülen süreden önce buraları bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü şehir hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Kültür ve turizm alanında ciddi bir hareketlilik var. Doğu Ekspresi seferleri tekrar başladı. İnşallah şehrimiz kısa sürede eski canlılığına kavuşur, diye düşünüyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
“Kars, Türkiye’nin Prag’ı olabilirdi”
SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Öksüz, Valilik olarak kentin pek çok noktasında çalışma yaptıklarını hatırlatarak, tarihi yapıların korunmasıyla ilgili son yıllarda bir uyanış olduğunu ve toplumun bütün kesimlerinin bu konuda farkındalık yaratması gerektiğinin altını çizdi.
Kentte yaklaşık 750 civarında tescilli yapı olduğuna işaret eden Vali Öksüz, “Kars’ı eski gravürlerinden gördüm. Hakikaten belki onu koruyabilseydik bugün Türkiye’nin Prag’ı olabilecek bir şehirle karşı karşıya olmamız işten bile değildi, ama bu saatten sonra yapabileceklerimizi yapmamız lazım. Projenin uygulanacağı Haydar Aliyev Caddesi, şehrimizin önemli bir noktası. Bu caddeyi GAMP Caddesi’yle birleştirmenin daha uygun olacağını ve şehir için bu iki cadde kurtarılabilirse şehir için çok önemli bir tarihi alan kazanabileceğimizi görüyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından paydaş temsilcileri, projenin geldiği aşamayı değerlendirdi ve yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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