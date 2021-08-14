JAK Timleri Sarıkamış Sel Bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yağmur sonrası oluşan selin dere yataklarını taşırması sonucu evler hasar görürken, hayvanlar telef oldu.

Sarıkamış'ın İnkaya köyünde ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Recep Koşal, AFAD Müdürü Oktay Ayğan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya'da hasar tespit çalışmalarına eşlik ediyor.

Kaymakam Koşal ve beraberindekiler hane hane gezerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor.

Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekipleri tarafından bölgede gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan selin vurduğu İnkaya köyünde İl Özel İdaresi ekipleri, DSİ ekipleri köyde oluşan çamurları iş makineleriyle temizlerken, jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.

İnkaya köyünde selden eklenen vatandaşlara kaymakamlık tarafından sıcak yemek veriliyor.

Öte yandan kent genelinde sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor. Yetkililer özellikle evleri dere yataklarına yakın yerlerde bulunan vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyarıyor.

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