Sarıkamış'taki selde dere kenarındaki evlerde hasar var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamış'taki selde dere kenarındaki evlerde hasar var

DHA

Sarıkamış'taki selde dere kenarındaki evlerde hasar var


Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ın Sarıkamış ilçesinin İnkaya köyünde etkili olan selin yaraları sarılıyor. Dün geceden itibaren köyde incelemelerde bulunan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, genelde dere kenarındaki evlerin hasar gördüğünü söyledi. Devlet olarak halkın yanında olduklarını söyleyen Koşal, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak, dün Sarıkamış ilçesinin İnkaya köyünde saat 16.30 sıralarında başladı. Çok geçmeden İnkaya köyünün içerisinden geçen dere yatağı taştı. Suların sürüklediği iki otomobil dere yatağında metrelerce sürüklendi. İlk belirlemelere göre 30'a yakın büyükbaş öldü. Dere yatağı üzerindeki bir köprü de yıkıldı. Yaşananları saniye saniye cep telefonları ile görüntüleyen köylüler, selin durması için dua etti. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye AFAD, jandarma, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İş makeneleri ile köyün içindeki çamur temizlendi ve yollar açıldı. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24'üncü Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin ekipleri de kanal ve evlerdeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Selden hemen sonra İnkaya köyünde incelemelerde bulunan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, hasar tespit çalışması yapan AFAD Kars İl Müdürü Oktay Ayğan ve ekiplerden bilgi alıp selzedelerin taleplerini dinledi. Kaymakam Koşal, "14 Ağustos Cumartesi günü öğleden sonra meydana gelen yoğun yağış sebebiyle bazı evlerimizde maddi hasar oluşmuştur. İl Özel İdaresi, AFAD, Jandarma, sosyal vakıf çalışanlarımız şu an sahada. Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü, Tarım İl müdürlüğü hasar tespit çalışması yapılıyor. Çok şükür bir can kaybımız bulunmuyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an dere boyunda bulunan 20'nin üzerinde evde hasar var. Çalışmalar devam ediyor. Devlet olarak halkımızın yanındayız. Yaralar kısa sürede sarılacaktır" diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-08-15 11:08:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arpaçay’da evler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Arpaçay’da evler sular altında kaldı
Sarıkamış’ta sel felaketi: 40 ev ile 6 araç hasar gördü
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta sel felaketi: 40 ev ile 6 araç hasar ...
JAK Timleri Sarıkamış Sel Bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER JAK Timleri Sarıkamış Sel Bölgesinde çalışmalarını ...
Sarıkamış’ta 20 ev selden hasar gördü Kaymakam Recep Koşal: “Çok şükür can kaybımız yok”
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta 20 ev selden hasar gördü Kaymakam Recep ...
Sarıkamış’ı sel vurdu Araçlar sel sularında sürüklendi, hayvanlar telef oldu Kaymakam Koşal, selin vurduğu köyde
YEREL HABERLER Sarıkamış’ı sel vurdu Araçlar sel sularında ...
Sarıkamış’ta bir köyü sel bastı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta bir köyü sel bastı
Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı
Çoban parasını almadığı için baraj gövdesinden atlamak istedi Jandarma ve Emniyet Müdürü çobanı ikna ederek aşağıya indirdi
YEREL HABERLER Çoban parasını almadığı için baraj gövdesinden ...
Kars'ta yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi
YEREL HABERLER Kars'ta yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi
Nuh’un Gemisi’nin indiği yerde 7 bin yıllık yaşam izleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Nuh’un Gemisi’nin indiği yerde 7 bin yıllık yaşam ...
Vali Öksüz: “Bütün kurumlar Kars Kent Projesi’ne destek vermeli”
YEREL HABERLER Vali Öksüz: “Bütün kurumlar Kars Kent Projesi’ne ...
Kağızman’a iki yeni yatırım
YEREL HABERLER Kağızman’a iki yeni yatırım
Kars’ta sağlık çalışanı Covid-19’dan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kars’ta sağlık çalışanı Covid-19’dan hayatını ...
AK Parti heyeti Kağızman’da bir takım ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti heyeti Kağızman’da bir takım ziyaretlerde ...
Selim modern yollara kavuşuyor Başkan Coşkun Altun, yapılan yol çalışmalarını yerinde gördü
YEREL HABERLER Selim modern yollara kavuşuyor Başkan Coşkun Altun, ...
Kars’ta belediye çocukları unutmadı Çocuklar için 7 park yapılıyor
YEREL HABERLER Kars’ta belediye çocukları unutmadı Çocuklar için 7 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.