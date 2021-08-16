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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çalkın, sel bölgesinde vatandaşları yalnız bırakmadı

İHA

Başkan Çalkın, sel bölgesinde vatandaşları yalnız bırakmadı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, İnkaya köyünden yaşanan sel baskının da zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadı. Çalkın’ın bir çocuğun ayakkabılarını giydirmesi ise dikkat çekti.
Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde yaşanan sel baskını sonrasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte köye gelen Çalkın, evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinledi. Evleri tek tek gezerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Başkan Çalkın, İnkaya köyünde yürütülen çalışmaları da yerinde görerek bilgi aldı. Başkan Adem Çalkın, köyde bulunan çocuklarla bir süre sohbet ederken, bir çocuğun ayakkabısını giydirmesi ise kameralara yansıdı.
Köyde sel sonra oluşan çamura ayakkabısını batıran çocuğun ayakkabısını çamurdan çıkaran Çalkın, ayakkabıyı temizledikten sonra çocuk ayağını giydirdi. Başkan Çalkın, çocuğa ayakkabısını giydirmesi duygusal anların yaşanmasına da neden oldu.
Çocuğa ayakkabı giydiren İl Başkanı daha önce görmediklerini belirten vatandaşlar, “Allah razı olsun, kim olsa umursamadan giderdi. Başkan önce çocuğun ayakkabısını çamurdan çıkardı. Daha sonra çamurunu temizlediği ayakkabıyı çocuğun ayağına giydirdi. Allah razı olsun bize böyle insanlar lazım” dedi.
Başkan Çalkın, köyde bir süre incelemelerde bulunduktan sonra daha sonra köyden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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