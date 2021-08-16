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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Ani'nin fethinin 957. yıl dönümü kutlandı

İHA

Kars’ta Ani'nin fethinin 957. yıl dönümü kutlandı

Kars’ta Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 957. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Ani Ören Yeri'ndeki karşılama merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ani konulu şiirlerin okunduğu programda Karslı Aşıklar da sahne aldı.
Ani'yi fethinin 957. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "İşte Ani’nin fethi, sadece Kars'ın fethi değil, açılan yeni ufukla Anadolu'nun fethinin de başlangıcıdır. Ağustos ayı Türk tarihinde önemli bir aydır. Türk'ün kahramanlık ayıdır, yiğitlik ayıdır, zafer ayıdır. Bu tarihlerden birisi de 16 Ağustos 1064 tarihidir. 1064’de Kars'tan doğan güneş, Malazgirt'te devam etmiş, Söğüt'te ışıklanmış ve dünyayı aydınlatmıştır. Sultan Alparslan, tahta geçtiği ilk yıl Ani’yi fethederek büyük bir başarıya imza atmış ve fethedilemez şehir efsanesini yıkmıştır” dedi.
Öksüz, “Bu fetih, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ve İstanbul'un Fethine giden yolda atılan önemli bir adımdır. Yüzyıllarca değişik kültür ve medeniyetlerin yaşadığı Ani, 1064 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti’nin sultanı Alparslan tarafından 25 gün süren bir kuşatmadan sonra fethedilerek yine bir Ağustos günü 1071 Malazgirt zaferinden önce Anadolu kapılarının Türklere açılmasına öncülük etmiştir. Ani'nin fethi, hem Türk tarihi açısından hem de İslam tarihi açısından bir dönüm noktası, bir mihenk taşıdır. Ani’nin fethi, Malazgirt Zaferi’nin elde edilmesin anahtarı olmuş, Ani ile ilk kez Anadolu’ya giren ecdadımız, 1071 yılındaki Malazgirt Zaferiyle de burada elde ettiği bu zaferi, bu kazanımı taçlandırmıştır” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Geleneksel Türk Sanatler Sergisi ve Uluslar arası Ani Temalı Sergilerin açılışı yapılarak sergiler gezildi.
Programa, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanın Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Öztürk, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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