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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Belediyesi araç parkına yeni araçlar ekledi

İHA

Kars Belediyesi araç parkına yeni araçlar ekledi

Kars Belediyesi araç parkına 7 adet sıfır kilometre yeni araç ekledi.
Kars Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye araç parkına yeni araçlarda eklenmeye başladı. Murtaza Karaçanta ve Ayhan Bilgen döneminde atıl vaziyette bırakın 26 araç ise tamir edilerek yeniden hizmete alındı.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 3 adet çöp kamyonu 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet kanal açma aracı ile Türkiye Belediyeler Birliği’nden 2 adet damperli kamyon olmak üzere toplam 7 adet yeni araç belediyeye kazandırıldı.
“Atıl vaziyetteki 26 araç onarıldı”
Bağımsız Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve HDP’li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen döneminde çeşitli nedenlerden dolayı atıl vaziyette bırakılan araçlar belediyeye kayyum atanmasıyla birlikte yeniden değerlendirmeye alındı. Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz’ün girişimleriyle bakım ve onarıma alınan ve tamiratları tamamlanan 26 araç tekrar belediye bünyesine kazandırılarak vatandaşların hizmetine sokuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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