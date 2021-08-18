Kars’ta Covid-19 ile mücadele sürüyor

Kars’ta Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Son günlerde sarı kategoride yer alan Kars’ın mavi kategoride yer alması için diğer kurumlar gibi Kars Belediyesi de yoğun çaba sarf ediyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatları doğrultusunda belediye ekipleri tarafından bin 499 kapalı alan ve 350 araç dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Belediye ekiplerince 111 bin maske dağıtımı yapılırken, 6,5 ton dezenfektan kullanıldı.

Kars Belediye Başkanlığı’nın Covid19 salgınıyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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