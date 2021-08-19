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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağızman Gençler Birliği Spor Eyüpoğlu ile anlaştı

İHA

Kağızman Gençler Birliği Spor Eyüpoğlu ile anlaştı

20212022 Futbol Sezonu’nda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde mücadele edecek olan Kağızman Gençler Birliği Spor tecrübeli hocayı renklerine kattı.
Kağızman Gençler Birliği Spor yönetimi Çaykur Rize Spor’da bir dönem yardımcı antrenör olarak görev alan, Kalkandere Spor’da önemli başarılara imza atan ve Sarıkamış Esnaf Spor’u BAL Ligine taşıyan ve tecrübeli Antrenör Menderes Eyüpoğlu ile anlaştı.
Konuyla ilgili olarak Kağızman Gençler Birliği Spor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Futbol Takımımız Menderes Eyüpoğlu ve ekibine emanet. Daha önce Sarıkamış Esnaf Sporu BAL ligine taşıyan, Kalkandere Spor ile büyük başarılara imza atan, Çaykur Rize Spor’da yardımcı antrenörlük yapan Menderes Eyüpoğlu hocamızla sezon sonuna kadar anlaşmış bulunmaktayız.
Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz. Birlikte başaracağız.” İfadelerine yer verildi.

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