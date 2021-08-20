Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi Ani Ören Yeri’ni gezdi Sultan Alparslan’ın Anadolu’ya ilk girdiği yer olan Ani’de, Malazgirt Zaferi yıl dönümü etkinlikleri öncesi önemli toplantı

Malazgirt Zaferi yıl dönümü etkinlikleri öncesinde Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız Kars’a geldi. Erdoğan ve Yıldız, Sultan Alparslan’ın Anadolu’ya ilk girdiği yer olan Ani Ören Yeri’ni gezerek, burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri çerçevesinde Anadolu’ya açılan kapıların başlangıcı olan Kars Ani’de Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bir tarih bilinci oluşması bakımından zaferler, anılar, hatıralar, tazelenmeli ki gençlik ne zaman, nerede neyin olduğunu bilsinler. Bayrak bilincini, vatan bilincini kuşanabilsinler. Okçular Vakfı olarak kurulduğumuz günden itibaren başta ata sporlarımız, geleneksel sporlarımız olmak üzere okçulukta ve diğer alanlarda elimizden gelen gayret gençlerimizin bu vatan bilincinin kuşanması bu sebeple bu faaliyetleri yapmaktan geri durmak istemiyoruz” dedi.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise, “Bugün Ani’deyiz. Ani, Alparslan’ın Malazgirt’ten önce fethettiği işte görüyorsunuz. Bin yılı aşkın burada bir ören yerinin ortasındayız aynı zamanda, o zamanki kadim şehrin üzerine yapılan Selçuklu şehrinin olduğu bölge, bu vesileyle buranın da kamuoyunun bilmesi, hafıza tazelemesi için dikkate sunulmasını planladık. İnşallah Ani de hak ettiği ilgiyi görür. Bizim bu topraklardaki tarihimizin işte 950 yılı aşkın köşe taşlarından bir tanesi de burası, inşallah buranın hem arkeolojik olarak bakımının çok daha üst düzeyde yapılabilmesine, hem vatandaşlarımızın buraya daha çok gelmesine vesile olur. Bütün bunlar niye önemli bütün bunlar toprakları vatan yapanın kimlik olduğu bir şuur olduğu, bir sahiplenmeyle mümkün olduğu, insanları birbirine bağlayan şeylerin aynı zamanda sizi toprağa bağlaması gerektiği, bunları yeni nesillere aktarmak. Çünkü gençlerle ilgili çok farklı yargılarda bulunuluyor. Çok farklı farklı tespit yapılıyor. Ama modern çağın işte 21. yüzyılın dünyası insanların vatan bilincini biraz kaybetmesine sanki zorluyor. Yani insanların ülkelerine, bayraklarına dinlerine olan bağları zayıflatmayı biraz zorluyor, ön görüyor. Biz millet olarak tarihimizi bunu yaşatmamıza borçluyuz” diye konuştu.

Yapılan toplantının ardından Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, Ani Ören Yeri çıkışında bir ok atarak hedefleri 12’den vurdular. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Ani Ören Yerinden ayrıldı.

Ani Ören Yeri’nde düzenlenen toplantıya, Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın da katıldı.

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