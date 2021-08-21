Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Kars ilklerin şehridir”

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars ilklerin şehri olduğunu, başta ilk gazi unvanını olmak üzere “Cenubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti” ve Anadolu’da kullanılan “ilk Türkçe isimli şehrin Kars olduğunu belirtti.

Öksüz, Kars’ın ilk Türk Camisi olan Ebu’l Menhuçehr Camii, Selçuklu Fetih Kitabesi ve sahip olduğu daha birçok tarihi varlığıyla bir kültür merkezi konumunda olduğunu kaydetti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Anadolu’nun Kafkaslara açılan kapısı Kars; ülkemizin başlıca kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış’ıyla, çeşitli medeniyetlere ait tarihi eserlerin yer aldığı Ani Ören Yeri ile Baltık mimari tarzı yapılarıyla, kalesi, camileri, tabyaları ve farklı dinlerin kültürel etkileşimiyle bölgede tarihi bir kimlik kazanmış, yerli ve yabancı ziyaretçiler için cazip ve önemli bir kültür ve turizm destinasyonudur” dedi.

“Kars ilklerin şehridir”

Anadolu’da ilk cumhuriyetin Kars’ta kurulduğunun altını çizen Öksüz, “Kars, Ebu’l Menucehr Camii ile Anadolu’da yapılan “ilk Türk camii” unvanı, 1877 OsmanlıRus Savaşı’nın ardından Sultan Abdülmecid tarafından verilen “ilk gazi şehir” unvanı ve milli mücadele döneminde cumhuriyetimizin ilham kaynağı sayılan Anadolu’da kurulan ilk cumhuriyet olan “Cenubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti” ile ilklerin şehri olmuştur. Kars, aynı zamanda Anadolu’da kullanılan “ilk Türkçe isimli şehir”dir. İnsanlık tarihi boyunca birçok fetihler yaşanmıştır. Bir fetih vardır şehri açar, bir fetih vardır toprağı vatan yapar ve bir fetih vardır gönüllere girer ve o gönüllerde yepyeni ufuklar açar. İşte; Anadolu’yu irşad etmek için Horasan’dan gelen, Kars ve Anadolu’nun manevi fatihi, gönüller sultanı, büyük Türk mutasavvıfı Ebu’l Hasan Harakanî Hazretleri gönülleri fethetmiştir. Sultan Alparslan ise Malazgirt’ten yaklaşık 7 yıl 10 gün önce 16 Ağustos 1064 tarihinde Anadolu’ya Kars’tan girip fethedilemez denilen Ani’yi fethederek “Ebu’l Feth” unvanını almıştır” diye konuştu.

“Ani İpek Yolu üzerinde stratejik öneme sahip”

Ani’nın fethi, sadece Kars'ın değil, açılan yeni ufukla Anadolu'nun fethinin de kıvılcımı olduğunu belirten Öksüz, “Bu kıvılcım, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ve İstanbul'un fethine giden yolda atılan önemli bir adım olmuştur. Ani’nin fethi, Malazgirt Zaferi’nin elde edilmesin de anahtarı olmuş, Ani ile ilk kez Anadolu’ya giren ecdat, Malazgirt Zaferi’yle Ani’de elde ettiği zaferi taçlandırmıştır. Ani ve Malazgirt zaferlerinden sonra ecdadımız, Anadolu’nun her yanını fethederek bu güzel ülkeyi bize vatan yapmıştır. AniŞehristan; Kafkasya'dan Anadolu'ya giriş noktasında yer alması ve bölgenin en önemli yerleşim merkezlerinden birisi olması hasebiyle de İpek Yolu üzerinde kurulan, stratejik önemi yüksek bir ticaret kenti olmuştur” şeklinde konuştu.

“Ani Ören Yeri önemli antik şehirlerden birisi”

Ani Ören Yeri’nin 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, özetle şunları söyledi:

“2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan ve her yıl ziyaret eden binlerce kişiyi kendine hayran bırakan Ani Ören Yeri, hem 5 bin yıllık geçmişe sahip olması hem de ilk Türk Camisi olan Ebu’l Menhuçehr Camii, Selçuklu Fetih Kitabesi ve sahip olduğu daha birçok tarihi varlığıyla bir kültür merkezi konumundadır. İlimizin en önemli kültür varlığı olan Anı Ören Yeri ülkemizin ve dünyanın en önemli antik şehirlerinden birisidir. Ani’yi fethederek Anadolu’ya girişimizi sağlayan Sultan Alparslan başta olmak üzere, tüm fetih ve savaşlarda, vatan savunmasında, iç güvenlik operasyonlarında canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.