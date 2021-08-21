Kars’ta sağanak sele yol açtı: Evleri ve yolları su bastı

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Kars’ta etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana gelirken, Susuz ilçesine bağlı Aynalı köyünde bazı evlerde su baskınları yaşandı. Sel nedeniyle kapanan yol İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Kars'ın Susuz ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele yol açtı. Aynalı, Alçılı, Orta kilise Ortalar, Çamurlu, köylerinden geçen derenin taşması sonucu dere kenarındaki evleri su bastı. Selden nedeniyle köylerin yolu kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı.

AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Evlerini su basan vatandaşlar başka evlere yerleştirilirken, sağanak bölgede aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

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