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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ın köylerinde sel etkili oldu (2)

DHA

Kars'ın köylerinde sel etkili oldu (2)


MAHSUR KALAN 9 KİŞİ KURTARILDI
Sağanak yağış nedeniyle Kars´ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı köyünde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. İlk belirlemelere göre, Aynalı köyünde 15, Ortalar köyünde ise 4 ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi, 8 büyükbaş hayvan öldü. Evinde mahsur kalan 74 yaşındaki Hakan Evren'i, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesinin kepçesine alarak kurtardı. Evren, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. AFAD ekipleri Aynalı ile Ortalar köyü arasındaki kırsal bölgede de mahsur kalan arıcılara da ulaşarak sağlık hizmeti verdi.
Sel suları nedeniyle kapanan grup köy yolu 5 saat sonra ulaşıma açıldı. Sel bölgesine gelen Susuz Kaymakamı Hamza İnan, çalışmalar hakkında AFAD Müdürü Oktay Aygan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Tekcan ve DSİ 24. Bölge Müdürlüğü 241´inci Şube Müdürü İnan Çiftçi'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. AFAD Müdürü Oktay Aygan, şu bilgiyi verdi:
"Aynalı ve Ortalı köyünde aşırı yağışlardan dolayı su baskını oluştu. İlk andan itibaren tüm kurumlarımızla beraber çok sayıda iş makinesiyle birlikte çalışıyoruz. Sevindirici olan can kaybı yok, mahsur kalanlar vardı kurtarıldılar. İlk tespitlerimize göre Aynalı köyünde 8 ev ve 7 ahır zarar görürken, 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Kapalı olan köy yollarımız hızlı bir şekilde açılıyor, sağlık ve elektrik hizmetleri tüm kurumlarımızın katılımıyla gideriliyor. Burada yapılan çalışmalardan sayın valimiz saat başı bilgi alıyor, buradaki bilgileri iletiyoruz. Burada yapılması gerekenleri tüm kurumlarımızla birlikte yapıyoruz. Çalışmalarımız geç saatlere kadar burada devam edecek. Yarın sabah hasar tespit çalışmalarımızı yapacağız ve iyileştirme anlamında gereken yardımlar vatandaşlarımıza ulaştırılacak." DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-08-21 22:36:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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