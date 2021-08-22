Kars´ta 6 katlı binada yangın



Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)KARS´ta 6 katlı binanın 3´üncü katında ev sahiplerinin olmadığı dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Şehitler Mahallesi İnönünü Caddesi üzerindeki 6 katlı Sömen Apartmanı'nın 3'üncü katında çıktı. Boş dairede çıkan yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için merdivenle tırmanan itfaiye ekipleri, cam balkonu kırarak gaz maskesiyle daireye girdi. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler olası bir tehlikeye karşı binayı tahliye etti. Binadakilerin bazıları merdivenle indirilirken, yangını fark eden apartman sakinleri ise kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

Trafik ekipleri çift şeritli yolu, kontrol amacıyla tek şeride düşürdü. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol tekrar açıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-08-22 17:55:20



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