Çerme Suyu Projesi devam ediyor

Kars Belediye Başkanlığı’nca kentte su ihtiyacının karşılanması ve vatandaşlara daha sağlıklı su verilmesi için ‘Çerme Suyu Projesi’ kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün girişimleriyle hazırlanan “İçme Suyu Projesi” kapsamında Çerme içme ve kullanma suyu isale hattına ilave olarak bölgede bulunan kaptajlar bir arada toplanacak.

Daha sonra yaklaşık 3 bin 800 metre isale hattı döşenerek sisteme entegre edilecek. Bu suretle günlük yaklaşık 10 bin metreküp ilave su kente verilecek.

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