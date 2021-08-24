Kars’ta polis çocukları bilgilendiriyor

Kars’ta polis parklarda oyun oynayan çocukları bilgilendiriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan parklarda çocuklarla bir araya geliyor. TDP ekipleri çocukları maske, hijyen konuları ile Temel Güvenlik ve Asayiş konularında bilgilendirerek çocuklara broşür dağıtıyor.

TDP ekipleri, üzerinde ‘Güvenliğimize dikkat edelim’, ‘Sevdiklerimizi üzmeyelim’ yazılı broşürleri çocuklara vererek çocukların olası tehlikelere karşı duyarlı ve dikkatli olmalarını sağlıyor.

‘Çocuklar güvenliğiniz için’ başlıklı broşürde; “Tanımadığınız kimselerle bir yere gitmeyelim ve onların arabalarına binmeyelim. Bu kimselere ailemiz ve komşularımız hakkında bilgi vermeyelim. Tanımadığımız kimselerin bizlere yakınlık göstermesine izin vermeyelim ve onların vereceği hediye, para gibi şeyleri kabul etmeyelim. Kalorifer dairesi, bodrum katı, terk edilmiş ev, inşaat alanı gibi güvenli olmayan yerlere girmeyelim. Evden dışarı çıktığımızda nerede ve kiminle olduğumuzu ailemize söyleyelim. Kötü alışkanlıkları olan kimselerden uzak duralım. Okul önlerinde satılan ve şüphe uyandıran yiyecek ve içecekleri almayalım. Araçların geçtiği cadde ve sokaklarda top oynamayalım Araçların arkasına asılmayalım. Duran iki aracın arasından geçmeyelim. Yolun karşısına geçmeden önce arabalara dikkat edelim” yazılarak çocukların bilgilendirilmesi sağlandı.

TDP ekiplerince İstasyon Mahallesi, Sukapı Mahallesi, Ortakapı Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi’nde parklarda ve mahallelerde oynayan çocuklar tek tek ziyaret edilerek hem broşürler dağıtıldı. Hem de çocuklar bilgilendirildi. TDP ekiplerince bu tür çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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