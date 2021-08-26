Kars´ta taşlı, sopalı, bıçaklı kavga kamerada

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ın Sarıkamış ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Havaya ateş ederek tarafları ayıran polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavga cep telefonlarıyla görüntülendi.
Şehit Kemal Mutlu Caddesi´nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polsi ekipleri, havaya ateş ederek tarafları ayırdı. Kavgada yaralanan 2 kişiyi Sarıkamış Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-08-26 15:23:26
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