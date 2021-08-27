Kars’ta 30 Ağustos’a provası

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Kars’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi provası yapıldı.

İnönü Caddesi Valilik Tören Alanı’nda yapılacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesi provası yapıldı. Prova öncesi İnönü Caddesi ve ara caddeler trafiğe kapatıldı. Provada yapılacak olan törende askerler yürüyüş düzeni alarak tören geçişini sağladı.

Provada askeri araçlar, polisin kullandığı araçlar ve yer aldı.

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