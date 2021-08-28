Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen Vali Öksüz’ü ziyaret etti

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, nazik ziyaretinden dolayı Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen’e teşekkür etti.

Büyükelçi Mohammed Rizvi Hassen bir süre sohbet eden Öksüz, Hassen’e Kars ile ilgili bilgiler verdi.

Büyükelçi Hassen daha sonra valilikten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.