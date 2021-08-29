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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çalkın, selin vurduğu Aynalı köyünde!

İHA

Başkan Çalkın, selin vurduğu Aynalı köyünde!

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, geçtiğimiz günlerde selden etkilenen Aynalı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Susuz’a bağlı Aynalı köyünde selden zarar gören vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Çalkın, selden zarar gören evleri tek tek ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Ülke genelinde bir çok ilde sel baskınlarının yaşandığına dikkat çeken Başkan Adem Çalkın, devletin bütün imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu ve selden zarar gören vatandaşların yaralarının sarıldığını belirtti.
Başkan Adem Çalkın, “Yaşanan sel felaketi bizleri derinden yaraladı, ancak yaralarımızı canla başla mücadele vererek, hep birlikte saracağız. Güçlü millet, bu zor günleri de hep birlikte el ele, omuz omuza atlatacak” dedi.
Aynalı Köyü’nde selin geldiği dere yatağını da gezen Çalkın, çocukları da unutmadı. Köy, mahalle ve ilçe ziyaretlerinde sık sık çocuklarla buluşan Çalkın, Aynalı köyünde de çocuklarla sohbet etti. Çalkın, daha sonra Aynalı köyünden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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