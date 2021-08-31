Sanayi Sitesi yıllar sonra asfalt yola kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi Sitesi yıllar sonra asfalt yola kavuştu

İHA

Sanayi Sitesi yıllar sonra asfalt yola kavuştu

Kars’ta uzun yıllar yol sıkıntısı yaşanan Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi yolları sıcak asfaltla kaplandı.
OSB ve KSS ortak yolların 10.28 kilometre yol ağının asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Bölge de kaldırımları da başlatıldı.
Uzun yıllardan beri kangrene dönen yolların yapılması sanayi esnafının yüzünü güldürdü. 2021 yılı yatırım programına alınan ve önce alt yapı çalışmalarıyla başlanan Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi’nin yollarının altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmaları başladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi desteği ile Kars OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı’nın sorumluluğu altında yürütülen yol çalışmaları tamamlandığında sanayi esnafı bozuk yollardan kurtulmuş olacak.
OSB ve KSS’nin 16.145.800 TL maliyetle sürdürülen yollarının yapımı 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Kars Organize Sanayi Bölge Müdürü Filiz Çalış ve teknik ekibi OSB ve KSS de yürütülen altyapı çalışmalarını yakından takip ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Yeni Otogar’a kavuşacak
YEREL HABERLER Kars Yeni Otogar’a kavuşacak
Kars’ta balık tutmak için dereye koştular Düşe kalka elleriyle derede balık avladılar
YEREL HABERLER Kars’ta balık tutmak için dereye koştular Düşe kalka ...
Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Başkan Çalkın, selin vurduğu Aynalı köyünde!
YEREL HABERLER Başkan Çalkın, selin vurduğu Aynalı köyünde!
Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş köylerde
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş köylerde
Baraj suyu çekildi, ağaçlar ortaya çıktı Kurumuş ağaç dalları kuşlara yuva oldu
YEREL HABERLER Baraj suyu çekildi, ağaçlar ortaya çıktı Kurumuş ağaç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.