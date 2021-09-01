Kars’ta kaldırımlar yıkanıyor

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Kars’ta kaldırımlar köpüklü suyla yıkanıyor.

Kars Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kentte kaldırımları köpüklü suyla yıkıyor. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda kaldırımlar tek tek yıkanırken, kaldırımlardan çıkan atıklar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince süpürülerek kaldırılıyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yapılan kaldırım yıkama çalışmaları devam ederken, vatandaşlardan kaldırımları temiz tutmaları istendi.

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