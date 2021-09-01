Kars Belediyesi’nden içme ve kullanma suyu açıklaması

Kars’ta son günlerde içme suyunda yaşanan kirlilik ilgili belediyeden açıklama geldi.

Vatandaşların şikayetleri üzerine belediye ekiplerince yürütülen inceleme ve araştırmalar sonucu yapılan açıklamada suların ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe’ uygun olduğu belirtildi.

İçme sularında yaşanan sorunla ilgili Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazıla açıklamada, “Vatandaşlarımız tarafından Belediyemiz Çözüm Merkezine bazı mahallelerimizde ki içme sularının kirli ve sarı renkte aktığı yönünde gelen bilgiler üzerine Belediyemiz teknik ekiplerince İçme Suyu Arıtma Tesisimiz başta olmak üzere şikâyet konusu olan mahallelerimizde gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmıştır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan incelemede; günlük analiz ve izlem çalışmalarının titizlikle yapıldığı İçme Suyu Arıtma Tesisimizde ki çıkış suyunun “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe” uygun olduğu tespit edilmiştir. Şikayete konu olan mahallelerde yapılan inceleme neticesinde çeşmelerden kirli ve sarı renkte su akışına; sıcak havaların etkisiyle su kaynaklarımızda artan mangan parametresinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte belirtilen sınır değerine indirmek amacıyla kullanılan potasyum permanganat kimyasalının eskimiş, yıpranmış ve paslanmış hatlarda ki kalıntıların çözülmesine yaptığı temizleme etkisinin sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.”

Öte yandan şehir içme ve kullanma suyu hattında herhangi bir problem bulunmadığına dikkat çekilirken, vatandaşlardan binalarındaki eskimiş ve yıpranmış olan metal su hatlarını ısı, basınç, kimyasallara dayanıklı uzun ömürlü olan PPCR malzemelerle yenilemeleri istendi.

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