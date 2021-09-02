Sarıkamış Ormnları’nda korkutan yangın, ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çamyazı mevkiinde yer alan Sarıkamış Ormanları'nda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Jandarma, İtfaiye, Orman Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların ormanlık alanda çıkan yangına müdahalesi devam ediyor. Öte yandan, bölgede şiddetli rüzgarın olduğu belirtildi.

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