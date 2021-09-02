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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VHO Altıntaş ile bir araya geldi

İHA

VHO Altıntaş ile bir araya geldi

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasına üye Serbest Veteriner Hekimler Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ile bir araya geldi.
Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve ilgili şube müdürleri ile Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül ve Kars’ta Serbest Veteriner Hekimlik icra eden üyelerin katıldığı toplantı Tarım İl Müdürlüğü toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kars’ta hayvan sağlığı alanında hizmet veren serbest veteriner hekimlerin sahada yaşadığı sorunlar ve sektörel gelişmelerin ele alındığı toplantı sonunda kendisi de veteriner hekim olan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş serbest veteriner hekimlerin bölgemiz hayvancılığının gelişmesi için verdikleri emekler için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Toplantı sonunda konuşan Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, "Pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız önemli bir toplantıyı bugün gerçekleştirmiş olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Serbest veteriner hekim meslektaşlarımızın sahada yaşadığı sorunları ilk ağızdan Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş'a iletme fırsatı bulması bizim için oldukça önemliydi. Kendilerine bu fırsatı bize verdikleri için teşekkür ediyorum. Kamu serbest ayrımı olmadan tüm veteriner hekimlerin bölgemiz hayvancılığına hizmet etmek gayesinde olması ülkemiz için önemli bir emsal niteliği taşımaktadır” dedi.
Ödül, başta Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş olmak üzere ilgili şube müdürlere ve toplantıya katılan veteriner hekimlere teşekkür etti.

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