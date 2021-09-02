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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kars Şubesi açıldı

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kars Şubesi açıldı

Kars’ta Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin yeni şubesi açıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde yaptığı çalışmalarıyla iş dünyasının etkin derneklerinden biri olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin yeni şubesi İnönü Caddesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Törenin açılışında konuşan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kars Şube Başkanı İsmail Gürsoy, “İçinde bulunmaktan gurur duyduğum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ailesinin bir üyesi olarak çalışmalara hız kesmeden devam edeceğimi ve serhat şehrimizde sunacağımız ticari ve ekonomik politikalarla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında şehrimiz işletmelerini markalaştırmayı hedefliyoruz. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kars olarak ülkemize katkı sağlama yolunda, sorumluluk bilinciyle çıtayı yükselterek ileri götürmek vazifemiz olacaktır. Kars’ta öncelikle birlik ve beraberliğimizi daha da artırarak azaltmadan çoğaltmanın, bölünmeden bütünleşmenin derdinde olacağız. Üyelerimizle ilimizin kalkınmasına destek olmak için omuz omuza çalışacağız. Kadim kentimizde iş insanlarının, üyelerimizin ve bütün girişimlerin sorunlarına çözüm üretmek için çalışacağız. Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerinin bekası için her zaman canı gönülden hizmet edeceğiz” dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Türkiye’yi ve hatta dünyayı baştan başa saran, sahada en etkin ve yaygın, eşine nadir rastlanır bir sermaye platformu olduğunu belirtti.
Kaan, “Bu özelliği ile de ülkemizin gerek ekonomik gerekse, sosyal açıdan kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş ve en ince saha bilgisine dahi hâkim olmanın verdiği güç ile ilerlemektedir. Görevim sürecinde 80 ilimizi ve 7 büyük ilçemizi ziyaret ettim. Geçen hafta Hakkari Yüksekova temsilciliğimizi açtık. Dün ise Iğdır’ı açmak nasip oldu. Bugün ise Kars temsilciliğimizin yeni hizmet binasını açıyoruz. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, gittikçe büyüyen saha yaygınlığı ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ülkemizin bir sermaye elçisi, yatırım ajansı, ticari ve ekonomik diplomasi kuruluşu ve hatta devletlerarası münasebetler söz konusu olduğunda, çok taraflı ekonomik ve ticari ilişkilerin diplomatik ortamının hazırlanmasında gönüllü bir platformdur. Sadece yaygınlığımız değil; 2,5 sene evvel yani değişen devlethükümet sistemimize uyum adına geçirdiğimiz tazelenme sürecimiz ile de yenidünya düzeninin, temel stratejik unsurlarına hitap eden ve yeni Türkiye’nin, dünyanın jeopolitik atlasındaki söz sahibi olma rolünü artıracak çalışmalara imza atan, komitelerimiz ve onların projeleriyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, artık her ölçekten sermayenin, tek çatı altında toplandığı bir üst yapı unsurudur. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, ülkemizde yerli milli sanayiinin öncüsü ,milli sermaye stokunun oluşturulmasına öncelik eden hatta onu inşa eden bir sermaye platformudur” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kars Şube Başkanı İsmail Gürsoy tarafından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'a hediye takdimi yapıldı ve İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından okunan duanın ardından ise protokol üyeleri kurdele kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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