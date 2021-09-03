Sarıkamış ormanlarında çıkan örtü yangını söndürüldü

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Sarıkamış’ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi de 4 ayrı nokta da ormanlık alanda çıkan örtü yangını, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz, traktör, su tankeri, Sarıkamış Belediyesi ait itfaiye ekipleri, Kafkas Üniversitesi itfaiye ekipleri, Kars Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile orman personelinin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarıyla tamamen söndürülen yangınlarda yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü.

Öte yandan, Sarıkamış ormanlarında çıkan yangınla ilgili araştırma yapılırken, yetkililer ormanlık alanlara yakın bölgelerde ateş yakılmaması yönünde uyarıda bulundu.

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