Kars’ta öğrenciler mini konser verdi ‘Geleceğe Emniyetli Adımlar Projesi’ meyvelerini veriyor Emniyet Müdürlüğü'nce öğrencilere gitar hediye edildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce hayata geçirilen, ‘Geleceğe Emniyetli Adımlar Projesi’ kapsamında gitar kursuna katılan öğrenciler mini akustik konser verdi.

Kursa katılan öğrencilere Emniyet Müdürlüğü’nce sürpriz yapılarak gitar hediye edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) tarafından yürütülen ve “ÇOGEP” tarafından finansa edilen “Geleceğe Emniyetli Adımlar” Projesi kapsamında yaz döneminde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen gitar kursu sona erdi.

Kursun sona ermesi dolayısı Kars Vadisi Bedesten önünde mini akustik dinleti düzenledi. Konsere Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, emniyet personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gitar kursuna katılan 10 öğrenci ve kurs eğitmeni Muhammet Ali Gökçe tarafından hazırlanan ‘Mini Akustik Dinleti’ ile katılımcılara müzik ziyafeti çekildi. Bir birinden güzel eserleri seslendiren öğrenciler katılımcılara unutulamaz anlar yaşattı.

Konser sonunda Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından öğrencilere gitar hediye edildi. Kendilerine gitar hediye edileceğinden haberleri olmayan öğrenciler ise gitarlarını alırken, mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Programda İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kurs eğitmeni Muhammet Ali Gökçe’ye bir de plaket takdim etti. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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