Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılamada hedef nüfusun yüzde 75,4’ü yakalan Kars ‘mavi’ kategoride yerini aldı.
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, ise Covid19 salgınıyla mücadele yeni hedef belirledi. Öksüz, aşılamada Kars’ın Türkiye ortalamasının üzerine çıkması gerektiğini belirtti.
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşılamada hedefimiz olan ‘Mavi’ kategoriye ulaştık. Mücadelemize destek veren tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yeni hedefimiz; aşılamada Türkiye ortalamasının üzerine çıkmak. Haydi Gazi Kars ! Hep birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.