Kaymakam Doğan Kemelek, görevine başladı

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliği görevine atanan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ın yerine atanan Mardin Dargeçit İlçesi Kaymakamı Doğan Kemelek, Sarıkamış'a gelerek yeni görevine başladı.

Kemelek, Sarıkamış'ta olmanın heyecanını yaşadığını, bu güzide ilçenin daha çok gelişmesi, kalkınması için hep birlikte güzel ve başarılı çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Yeni Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek Kimdir?

Doğan Kemelek, 11.01.1982 yılında Samsun'da doğmuş olup aslen Çorum ili İskilip ilçesindendir. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 20072011 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra açılan Kaymakam Adaylığı sınavında başarı göstererek Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Sırasıyla SakaryaHendek ve Kırşehir Kaman ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Sakarya Kaynarca ve Muğla Kavaklıdere ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Yüksek lisans eğitimini İngiltere'de Portsmouth Üniversitesinde “Algı Yönetimi ve Algı Yönetiminin Terörle Mücadele ve Sosyal Çatışmalarda Kullanılmasının Önemi" konulu teziyle tamamladı.

Sırasıyla; Atabey Kaymakamlığına, Olur Kaymakamlığına, Dargeçit Kaymakamlığına ve 19/08/2021 Tarih ve 2021/412 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile de Sarıkamış Kaymakamlığına atanan Doğan Kemelek, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Gülsüm Hanım ile evli olup ikierkek çocuk babasıdır.

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