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Genel Sekreter Taşdemir, “Gelişmemişlik sorunu coğrafyada değil”

İHA

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) gençlere yönelik düzenlediği sosyal girişimcilik programında katılan Genel Sekreter İbrahim Taşdemir, gelişmemişlik sorununun coğrafyada olmadığını belirtti.

Genel Sekreter Taşdemir, “Gelişmemişlik sorunu coğrafyada değil”

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) gençlere yönelik düzenlediği sosyal girişimcilik programında katılan Genel Sekreter İbrahim Taşdemir, gelişmemişlik sorununun coğrafyada olmadığını belirtti.
Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Kars Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iki günlük Sosyal Girişimcilik Programı’nın açılış programını SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir’de katıldı.
Programın açılışında konuşan Taşdemir, üniversite mezunu gençlerin doğdukları kentlere dönerek burada kalmaları ve sosyal girişimciliği geliştirmeleri gerektiğini söyledi.
Ajansla ilgili gençlere açıklamalarda bulunan Taşdemir, Ajansların kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ile sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyonu sağladığını kaydetti.
“Gelişmemişlik sorunu coğrafyada değildir” diyen Taşdemir, “Gelişmemişlik sorunu coğrafyada değil, sorun bizde. Kendimize güvenerek, ne yaptığımızı bilerek, azim ve gayretle bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Asıl sorun para değil. Asıl girişimcilik sosyal girişimciliktir. Burada temel hedefimiz para kazanmak değildir, sosyal sorunlara eğilmektir. Yine para kazanacaksınız ama toplumun sorunlarına çözüm üretebiliyor musunuz? Önce buna kafa yormamız, daha sonra parayı düşünmemiz gerekir. Bölgedeki gençlerin burada kalması gerekiyor. Burayı staj ve sürgün yeri olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Topluma fayda sağlayacak projeler üreteceğinize, kentinizi ve bölgenizi kalkındıracak bir bakış açısı geliştireceğinize inanıyorum. Beşeri sermaye konusunda yaşadığımız sorunların üstesinden gelmemiz gerekir. Siz gençler burada bir şeyler başarırsanız bir şeyler üretirseniz o zaman gelişmeyi ve kalkınmayı sağlarız” dedi.
Kars İl Gençlik ve Spor Müdürü Nedim Aslan da desteklerinden dolayı Ajans’a teşekkür etti ve eğitimin gençlere önemli olanaklar sunacağına inandığına dikkat çekti.
SERKA Sosyal Girişimcilik Programı, TRA2 Bölgesi illeri olan Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’da sosyal girişimciliğin geliştirilmesi, gençlere sosyal girişimciliğin tanıtılması, sosyal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretilmesi ve bölge kalkınmasına katkı sunulması amaçlarıyla oluşturulmuş temel düzeyde farkındalık ve yetkinlik geliştirmeyi amaçlıyor.
SERKA 817 Eylül 2021 tarihleri arasında Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars’ta gerçekleştireceği eğitim programlarıyla gençlerin sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalığının artırılmasını, illerimizde sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesini ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacak sosyal girişimciler yetiştirilmesini sağlayacak.
Program kapsamında gençlerin sosyal girişimciliği tüm yönleriyle öğrenip kendi sosyal girişimlerini hayata geçirmeleri teşvik edilecek.
Başvuruda bulunan 1829 yaş aralığındaki gençlerin dahil edildiği iki günlük eğitim atölyelerinde gençlere, sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk, girişimcilik ile sosyal girişimcilik arasındaki farklar, sosyal inovasyon ve sosyal etki, sorun analizi ve yerel sosyal sorunlar, sosyal iş planı oluşturma ve sürdürülebilir gelir modeli geliştirme, sosyal finansman, etkili sunum teknikleri, kaynak geliştirme ve destek mekanizmaları konularında eğitimler verilecek. Düzenlenecek eğitimlerde ayrıca uygulamalı sosyal iş planı geliştirme oturumları düzenlenerek gençlerin, yerel sosyal sorunları çözen ve sosyal fayda oluşturan sürdürülebilir iş modelleri geliştirmeleri sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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