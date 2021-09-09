Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkan takla attı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; KarsDigorIğdır karayolunun Hanlar Geçidi’nde meydana geldi. R.Y. yönetimindeki 34 NEP 53 plakalı kamyonet, KarsIğdır kara yolundaki Hanlar Geçidi mevkiinde seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girerek takla attı.

Kazada, sürücü R.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.Y. ve B.B.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesine ve Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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