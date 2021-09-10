Kars’ta AK kadınlar buluşması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen ‘Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali Buluşmaları’ toplantısı Kars’ta da yapıldı.

Kars Belediyesi Tarihi Aynalı Köşk Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, girişimcilik ruhunun, o ülkenin milli zekasını yansıtan bir unsur olduğunu belirtti.

Zelal Sara, “Kadınların girişimcilik öz güvenini artırmak için, bir işe sıfırdan başlamanın cinsiyetle alakalı bir konu olmadığını, yüksek sesle anlatmamız gerekiyor. Bu bilincin yayılıp kök salması için, bu yolda öncü olmuş kadınlarımızın, deneyimlerini daha çok paylaşması gerekmektedir” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zelal Sera, “Endişenin, olumsuz düşünmenin, kendinizden şüphe etmenin girişimci ruhunuza ket vurmasına asla izin vermeyelim. Yaşadığımız çağda, artık bedenin ve kas gücünün değil, zihnin, fikrin ve kalbin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bugün, dün olduğumuz yerin çok ilerisindeyiz. İnanıyorum ki, gelecekte çok daha iyi noktalarda olacağız” diye konuştu.

Sara, “Ruhundaki ışığı ortaya çıkarmak için engel tanımayan bütün kadınlarımızı tebrik ediyor,

başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kadınlarımıza destek veren devletimize ve kurumlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışkanlığın ve başarının cinsiyeti olmaz diyerek, bu duygu ve düşüncelerle ‘Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali Buluşmaları’ programın hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

Kars Belediyesi Aynalı Köşkte düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, 23. ve 24. Dönem Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, İnsan Hakları Başkanı Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dilara Sina Tabak ve MKYK Üyesi Sema Arıoğlu katıldı.

Karslı kadınların yoğun ilgi gösterdiği toplantı sonunda Başkan Zelal Sara, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, 23. ve 24. Dönem Adana Milletvekili Fatoş Gürkan’a Ebu’l Hasanı Harakani ‘Fütuvvet Ağacı’ çerçeveli portresini hediye etti.

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