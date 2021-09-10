Kars’ta AK kadınlar buluşması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta AK kadınlar buluşması

İHA

Kars’ta AK kadınlar buluşması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen ‘Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali Buluşmaları’ toplantısı Kars’ta da yapıldı.
Kars Belediyesi Tarihi Aynalı Köşk Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Toplantının açılışında konuşan AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, girişimcilik ruhunun, o ülkenin milli zekasını yansıtan bir unsur olduğunu belirtti.
Zelal Sara, “Kadınların girişimcilik öz güvenini artırmak için, bir işe sıfırdan başlamanın cinsiyetle alakalı bir konu olmadığını, yüksek sesle anlatmamız gerekiyor. Bu bilincin yayılıp kök salması için, bu yolda öncü olmuş kadınlarımızın, deneyimlerini daha çok paylaşması gerekmektedir” dedi.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zelal Sera, “Endişenin, olumsuz düşünmenin, kendinizden şüphe etmenin girişimci ruhunuza ket vurmasına asla izin vermeyelim. Yaşadığımız çağda, artık bedenin ve kas gücünün değil, zihnin, fikrin ve kalbin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bugün, dün olduğumuz yerin çok ilerisindeyiz. İnanıyorum ki, gelecekte çok daha iyi noktalarda olacağız” diye konuştu.
Sara, “Ruhundaki ışığı ortaya çıkarmak için engel tanımayan bütün kadınlarımızı tebrik ediyor,
başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kadınlarımıza destek veren devletimize ve kurumlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışkanlığın ve başarının cinsiyeti olmaz diyerek, bu duygu ve düşüncelerle ‘Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali Buluşmaları’ programın hayırlar getirmesini dilerim” dedi.
Kars Belediyesi Aynalı Köşkte düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, 23. ve 24. Dönem Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, İnsan Hakları Başkanı Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dilara Sina Tabak ve MKYK Üyesi Sema Arıoğlu katıldı.
Karslı kadınların yoğun ilgi gösterdiği toplantı sonunda Başkan Zelal Sara, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, 23. ve 24. Dönem Adana Milletvekili Fatoş Gürkan’a Ebu’l Hasanı Harakani ‘Fütuvvet Ağacı’ çerçeveli portresini hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı
Kars Valiliği’nden muhtarlara hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Kars Valiliği’nden muhtarlara hizmet içi eğitim
Hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
YEREL HABERLER Hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
Sarıkamış’ta ayı mahalleye indi Ayı kaçtı, çocuklar kovaladı O ilginç anlar kamerada
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta ayı mahalleye indi Ayı kaçtı, çocuklar ...
Jandarma’dan okul çevresi ve servis denetimi
YEREL HABERLER Jandarma’dan okul çevresi ve servis denetimi
Genel Sekreter Taşdemir, “Gelişmemişlik sorunu coğrafyada değil”
YEREL HABERLER Genel Sekreter Taşdemir, “Gelişmemişlik sorunu ...
Kaymakam Doğan Kemelek, görevine başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Doğan Kemelek, görevine başladı
Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş, Taşbaşı köyünde
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş, Taşbaşı köyünde
BAL ligine katılım başvurularında 9 Eylül son gün
YEREL HABERLER BAL ligine katılım başvurularında 9 Eylül son gün
'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı
YEREL HABERLER 'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.