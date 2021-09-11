Kars’ta 112 Acil Çağrı Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kars’ta 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon toplantısı yapıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün Başkanlığı’nda 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Sağlık Müdürü Uz. Dr. Zakir Lazoğlu, AFAD Müdürü Oktay Ayğan ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Öksüz, Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmesi için yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.

Toplantı sonunda Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve beraberindekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çağrı Merkezi’nin işleyişi ile ilgili yetkililerden bilgi alan Öksüz, çağrı karşılamada görevli sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, orman, belediye personellerine başarılar diledi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, vatandaşlara çağrıda bulunarak 112 Acil Çağrı numarasının gereksiz yere meşgul edilmemesini istedi.

Öksüz, “112 sadece acil durumlar için kullanılan acil çağrı numarasıdır. 112 sadece yardım gerektiğinde aranmalıdır. Lütfen gereksiz yere 112'yi meşgul etmeyiniz. Kazasız, belasız, afetsiz, sağlıklı günler dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.