Kars’ta 112 Acil Çağrı Koordinasyon toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta 112 Acil Çağrı Koordinasyon toplantısı yapıldı

İHA

Kars’ta 112 Acil Çağrı Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kars’ta 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon toplantısı yapıldı.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün Başkanlığı’nda 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Sağlık Müdürü Uz. Dr. Zakir Lazoğlu, AFAD Müdürü Oktay Ayğan ve ilgili kurum amirleri katıldı.
Öksüz, Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmesi için yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.
Toplantı sonunda Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve beraberindekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çağrı Merkezi’nin işleyişi ile ilgili yetkililerden bilgi alan Öksüz, çağrı karşılamada görevli sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, orman, belediye personellerine başarılar diledi.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, vatandaşlara çağrıda bulunarak 112 Acil Çağrı numarasının gereksiz yere meşgul edilmemesini istedi.
Öksüz, “112 sadece acil durumlar için kullanılan acil çağrı numarasıdır. 112 sadece yardım gerektiğinde aranmalıdır. Lütfen gereksiz yere 112'yi meşgul etmeyiniz. Kazasız, belasız, afetsiz, sağlıklı günler dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Vadisi’nde aşıklara yoğun ilgi Aşıklar turistleri türkülerle karşıladı
YEREL HABERLER Kars Vadisi’nde aşıklara yoğun ilgi Aşıklar ...
Vali Öksüz, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Öksüz, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde ...
Kars’ta AK kadınlar buluşması
YEREL HABERLER Kars’ta AK kadınlar buluşması
Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı
Kars Valiliği’nden muhtarlara hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Kars Valiliği’nden muhtarlara hizmet içi eğitim
Hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
YEREL HABERLER Hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
Sarıkamış’ta ayı mahalleye indi Ayı kaçtı, çocuklar kovaladı O ilginç anlar kamerada
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta ayı mahalleye indi Ayı kaçtı, çocuklar ...
Jandarma’dan okul çevresi ve servis denetimi
YEREL HABERLER Jandarma’dan okul çevresi ve servis denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.