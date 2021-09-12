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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta mısır sılajı hasadı başladı

İHA

Kars’ta mısır sılajı hasadı başladı

Kuraklığın vurduğu Kars’ta çiftçiler, hayvan yemi olarak kullanmak için ektikleri mısır sılajlarını hasat etmeye başladı.
Cumhuriyet köyü arazisinde ekimi yapılan mısır sılajları traktör marifetiyle hasadı yapılarak, sılaj haline getiriliyor. Mısır sılajları daha sonra traktör römorklarına doldurularak taşınıyor.
Mısır sılajı tarlarında en büyük sıkıntılarının sulama olduğuna dikkat çeken çiftçiler Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü’ne ait sulama kanallarının kapaklarının yapılarak kanallara su verilmesini istediler.
Mısır sılajı memleketimizde 2’inci ürün olarak ekiliyor. 2’inci ürün derken Mayıs 15’te ekiliyor. Eylül 15’te hasadı yapıyoruz diyen çiftçilerden Erkan Samar, “Bizim burada kırağı erken düştüğünden 15’inden sonra bazen burada geceleri soğuk oluyor. Kırağı düşüyor, kırağı düştüğü zaman mısırımız kuruyor, kuramasın diye biran evvel hasat ediyoruz. Iğdır ve Akyaka bölgesinde dönüme 8 10 tona kadar mısır veriyor. Ama bizim bölgemizde 5,6 ton arası değişiyor” dedi.
“DSİ sulama kanallarını aktif hale getirmeli”
En büyük sorunlarının su olduğuna dikkat çeken Erkan Samar, “Su sorunu var. Kendi motorlarımızla suluyoruz. Malum mazot pahalı, işçilik pahalı, bu sene de kuraklık oldu. geçen yıl 20 dönüm ekimiştim. Bu yıl hayvanı azalttığım için kendime göre ektim 5 ton, ama gelecek yıla hedefim 100 dönüm mısır ekmek. Su kanalımız tam aktif değil. Cumhuriyet köyünün diğer tarafında, Gelirli köyüne sınır olan tarlarda DSİ’nin kanalı gidiyor. Malum DSİ yıllarca atıl durumda idi o kanal, beton atmadılar. Ayrıca kanalımızın kapaklarını DSİ’nin kendisi geldi kapattı. Şimdi o kapılar takılırsa kanalı onarsa vatandaşlarımızın bir yarısı da diğer bölgeye ekecek. Bu tarlalar zaten hisseli tapular, burada mısır yetişiyor diye 50 liraya kiraya verdiği tarlayı, sen mısır ekiyorsun diyerek dönümüne 200 lira istiyor. Orada vatandaşların kendisine ait tarlası var. DSİ’nin kanalı aktif bir şekilde olsa vatandaş eker, hayvancılık yapar. Ülkeye de katkıda bulunmuş olur” diye konuştu.
Kars’ta bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ot ve tahıldan beklenen verimi alamayan çiftçiler, alternatif olarak mısır sılajına yöneldi. Kenttin bir çok bölgesinde çiftçiler kuraklığın vurduğu tarlalara yemlik mısır silajı ekti. Ekilen mısır sılajları bölge bölge hasat ediliyor. Çiftçiler mısır sılajlarını kışın hayvan yemi olarak kullanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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