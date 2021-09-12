Harakani Türbesi’ne ziyaretçi akını

Kars’ta bulunan Evliya Cami ve Hasanı Harakani Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Mevlana, Yesevi ve Nakşibendi’nin manevi hocası ve Mevlana’dan 200 yıl önce yaşamış olan Hasanı Harakani’nin Kars’ta bulunan türbesini ziyaret etmek için 81 ilden ve yurt dışından çok sayıda insan Kars’a gelerek Harakani türbesini ziyaret ederek dilekte bulunuyor.

Selçukluların Anadolu’ya girişini kolaylaştırmak için yola koyulan ve 1033 yılında Kars’ta bulunan Yahniler dağında düşmana karşı savaşırken şehit düşen Ebul Hasan El Harakani Hazretleri’nin türbesi her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ederek dua ediyor.

Kars Kalesi’nin altında bulunan Hasanı Harakani Türbesi’ni ziyaret edenler, burada tutulan dileklerin yerine geldiğini belirtiyor. Harakani Türbesi’ni ziyaret etmek için gelenler daha sonra sırasıyla Kars Kalesi, Kümbet Cami, Çıldır Gölü ve Ani Harabeleri’ni gezerek Kars’tan ayrılıyor.

“Ebu’l Hasanı Harakani Türbesi“

Selçuklulardan önce Anadolu’daki Oğuz Beylerinin yapmış olduğu savaşlarda şehit düşen Hasanı Harakani’ye aittir. Hasanı Harakani’nin mezarı XVI. yüzyılda bulunmuş ve Serdar Lala Mustafa Paşa tarafından 1579 yılında türbesi yapılmıştır. Bu türbeden ötürü de yanındaki camiye Evliya Camisi ismi verilmiştir. Hasanı Harakani Türbesi’nin çevresinde 21 adet mezar bulunmaktadır. Türbe, 3.80x5.80 metre ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. Türbenin üzeri kubbe ile örtülü olup, bu kubbe dıştan çinilerle kaplanmıştır. Türbe duvarlarında 3 küçük pencere ve bir de giriş kapısı bulunmaktadır. Türbenin giriş kapısı üzerine kitabesi yerleştirilmiştir. Ayrıca türbe avlusunun girişinde de 972 (1564) tarihli bir kitabe bulunmaktadır.

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