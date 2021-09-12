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Yaya geçidindeki 'geçiş' engeli kaldırıldı

DHA

Yaya geçidindeki 'geçiş' engeli kaldırıldı


Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)-TÜRKİYE ile Gürcistan'ı birbirine bağlayan Ardahan-Kars-Erzurum kara yolu kenarındaki Asri Mezarlık önüne yapılan yaya geçidindeki bariyerler kaldırıldı. Böylece yaya geçidindeki 'geçiş' engeli de kalkmış oldu.
Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü, Türkiye ile Gürcistan arasında ulaşımı sağlayan Ardahan-Kars-Erzurum kar ayolu üzerindeki Asri Mezarlık'a yayaların rahat ulaşımı için yaya geçidi yaptı. Yaya geçidinin boyaları çizildi ancak bariyerler kaldırılmadı. Araçlardan inerek yaya geçidinden karşıya geçmek isteyenler, karşılarına çıkan bariyer engelini aşmakta zorlandı. DHA'nın 'Yaya geçidi çizildi ama bariyerlerden geçit yok' başlığıyla duyurduğu yaya geçidi ile ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışma yaptı. Ekipler, geçişi engelleyen bariyerleri kaldırdı.
'ARAÇ İÇİN DE REFÜJ YAPILIRSA DAHA İYİ OLUR'
Bariyerlerin kaldırılmasından memnun olduğunu söyleyen Veli Küçükdağ "Asri Mezarlık'a gidip gelmek isteyen veya tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yaya gidip gelmesi için, yaya geçidinin açılması çok iyi oldu. Araç için de refüj yapılırsa daha iyi olur. Sürücüler olarak dönüş yapabilmek için Subatan yoluna kadar gitmek zorunda kalıyoruz, bu da yakıt ve zaman kaybına neden oluyor" diye konuştu.
'İNŞALLAH TRAFİK IŞIKLARI DA KONUR'
Yaya geçidini kullanan Tacettin Durmuş da Ardahan-Kars-Erzurum kara yolunun aynı zamanda uluslararası bir yol olduğunu hatırlatarak "Bu yol, Gürcistan'a gitmek isteyen kişilerin kullandığı bir yol. Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü'nün yaya geçidini yaptığı, boyalarını çizildiği ancak bariyerlerin kaldırmadığı birkaç gün önce basında yer aldı. Basında bu konunun yer almasının ardından bariyerlere geçit yapıldı. İnşallah trafik ışıkları da konulur. Burası çok önemli bir yer, arkamızda Asri Mezarlık var. Bazı zamanlar yoğun cenaze törenleri oluyor, kalabalık oluyor ve tehlike oluşturabiliyordu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-09-12 10:33:19

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