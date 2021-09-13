Kars’ta caddeler sıcak asfalt oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta caddeler sıcak asfalt oldu

İHA

Kars’ta caddeler sıcak asfalt oldu

Kars Belediye Başkanlığı’nca inşaat sezonda başlatılan yol çalışmalarıyla caddeler sıcak asfalta kavuşuyor. Belediye bir çok caddenin asfaltını tamamlarken, bir çok bölgede asfalt ve kaldırımlarım çalışmalarını sürdürüyor.
Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars’ta yürütülen çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yıllarca el vurulmamış cadde ve sokakların modern yollara kavuşması kenttin çehresini değiştiriyor. Yapılan yol ve kaldırımlar, tarihi binaların görünümü katkı sağlıyor.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün yakından takip ettiği yol çalışmaları İstasyon Mahallesi’nde de tamamlandı.
Belediye ekipleri İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi’nde başlatmış olduğu asfalt serim çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.
Belediye ekiplerince yürütülen yol çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta timsah gözüne benzeyen ağaç görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kars’ta timsah gözüne benzeyen ağaç görenleri ...
Yaya geçidindeki 'geçiş' engeli kaldırıldı
YEREL HABERLER Yaya geçidindeki 'geçiş' engeli kaldırıldı
Harakani Türbesi’ne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Harakani Türbesi’ne ziyaretçi akını
Kars’ta mısır sılajı hasadı başladı
YEREL HABERLER Kars’ta mısır sılajı hasadı başladı
Kars’ta 112 Acil Çağrı Koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta 112 Acil Çağrı Koordinasyon toplantısı ...
Kars Vadisi’nde aşıklara yoğun ilgi Aşıklar turistleri türkülerle karşıladı
YEREL HABERLER Kars Vadisi’nde aşıklara yoğun ilgi Aşıklar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.